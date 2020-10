Juan Osorio confirma que Karol Sevilla no trabajará en su telenovela tras malos términos

Ciudad de México.- El famoso productor de Televisa, Juan Osorio, actualmente se encuentra alistando los últimos detalles de su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?

Dicha producción estará protagonizada por Ariadne Díaz y contará con talentosos artistas como Diana Bracho, René Casados, César Évora, Wendy de los Cobos, Emilio Osorio, Gloria Aura, Julián Gil, Julio Bracho y Rafael Inclán, entre otros.

Además, se llegó a mencionar, que la joven actriz y cantante, Karol Sevilla, formaría parte del nuevo melodrama, sin embargo, esto ya no será así, luego de que Juan Osorio confirmara su salida del proyecto en Todo para la mujer.

Karol Sevilla no va y desgraciadamente no fue un término agradable el que tuve con ella. Yo estaba muy entusiasmado y la semana pasada me mandó un emisario a decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho, pero prefiero que sea ahorita y no después", dijo Osorio en su entrevista.