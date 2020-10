Karenka confiesa que al terminar su embarazo buscará tener una niña

Ciudad de México.- La cantante, Karenka, reveló que espera un niño, por lo que al terminar con su proceso planea buscar tener la parejita con una hermosa niña.

Niño, que emoción! gané la apuesta porque Kubilay quería niña y yo niño, entonces hicimos una apuesta y como él perdió, su castigo fue hacer un circuito de ejercicios pesados que le puso nuestro entrenador físico, Jerónimo García, quien es un atleta de alto rendimiento, el primer mexicano en actuar en Circo del Sol, él nos entrena, incluso a mi ahora que estoy embarazada. Y sí yo perdía, él me iba a poner un castigo, pero según me lo iba a decir en la noche del cual no puedo dar detalles (ríe)”, dijo.