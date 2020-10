"La trataré peor": Conductora de 'Hoy' responde en vivo a ataques de Érika Buenfil

Ciudad de México.- Martha Figueroa, la conductora del programa Hoy, en el programa en vivo del matutino de Televisa ha dado una respuesta a los ataques de Érika Buenfil dónde aseguró que ella le caía gorda y que no le interesaba hacer las paces como lo hizo con Pepillo Origel.

En el matutino pasaron la nota en la que Buenfil habla respecto a la inundación de su casa por las fuertes lluvias en México, tras lo que aseguró que le caía gorda Figueroa y que no le interesa hacer las paces con ella al menos en estos momentos y que está tranquila al respecto pues no tiene que ser amiga de todo el mundo.

Tras esto, Martha desde el foro y en vivo dijo que concordaba con ella y que no debían de ser amigas de todo el mundo aunque sean celebridades, señalando que desde ese momento si Buenfil sentía que la trataba mal, ahora iba a ser "peor".

¿Te digo una cosa? Tiene razón, porque vamos a hacer amigos de todo el mundo. Ya me iba a convence de ayudarla a trapear, ahora no. Se ve que no se quiere congraciar, si la trataba feo ahora peor", aseguró Martha.