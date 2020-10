Maite Perroni de 'Oscuro deseo' impacta con destapado 'outfit' para hacer esto a sus 37 años

View this post on Instagram

Y cou0301mo siempre ser parte de un todo en esta vida nos nutre y ensenu0303a , quiero compartir este reconocimiento con toda mi familia de #oscurodeseo nada hubiera sido posible si no me hubieran invitado a ser parte de una de las experiencias mau0301s retadoras e Increiu0301bles de mi vida , este premio es de todos ... por que sin cada uno de Uds nada hubiera sido igual ... gracias @pacoramosq @stopello @epigmenioibarra #VeronicaVelasco por darme la oportunidad de contar esta historia que tan Inteligentemente escribiou0301 @leticialopezmargalli gracias @laama_marquez por pensar en mi y llevarme de la mano y cuidarme siempre, guiau0301ndome y ensenu0303au0301ndome tanto. Gracias @pitipolybarra por ser un gran liu0301der y la mejor vibra para llevar a un gran equipo hacia el mismo rumbo , gracias @jpojeda_amc y @jero_rod por hacer de esta serie algo espectacular sus lentes y visiou0301n son un sello de nuestra serie indiscutiblemente ... gracias a todo el equipo de producciou0301n a nuestra jefaza en acciou0301n @patobenitezl , a @anavedom , a @berecue q es una chingona entre tod@s l@s chingon@s que hayan visto en un set mis respetos ud83dude4cud83cudffc a mi @altairdv que amo , a @vyctorg por el gusto de ya llevar tantos proyectos juntos te adoro !!! Y a todos todos los departamentos que no quiero dejar a nadie fuera pero esto es de todos !!! Y en especial le dedico cada centiu0301metro de este premio a @reginapavon @mariafelina @erikhayser @jorgepoza @alejandrospeitzer por queu0301 uds son pieza clave para mi alma , sin uds jamau0301s habriu0301a sido igual los amo , y les agradezco infinitamente el que hallamos logrado ser uno sou0301lo al contar esta historia ud83dude4f gracias por dejarme descubrirlos y por su generosidad los amo mucho . ud83dude4f @gqmexico @netflixlat. Saco @sandroparis pantalones @elle_and_elle_luxury styled by @gerardangulo @makeupbyponcho @erickmoreno foto @sergio.valenzuelach