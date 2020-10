Marjorie de Sousa aún no ganaría la patria potestad de su hijo; la batalla legal contra Gil sigue

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa reapareció públicamente en Ontario, California, lugar donde además de recibir las llaves de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria artística, también fue cuestionada por haber obtenido la patria potestad de su hijo Matías, producto de su romance con Julián Gil.

Emocionada por el premio a sus 20 años de carrera profesional, la actriz rompió en llanto y dedicó este reconocimiento a su madre e hijo, asegurando que su retoño es el motor de su vida.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

Sin embargo, Marjorie no pudo evitar los cuestionamientos sobre la batalla legal que aparentemente le ha ganado a Gil, por lo que venezolana replicó:

No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada".