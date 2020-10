Said P rompe el silencio y habla sobre la agresión a primo de Eduardo Capetillo Jr.

Ciudad de México.- El cantante, Said P, rompió el silencio respecto a las acusaciones de agresión que tiene contra Raúl Díaz, primo de Eduardo Capetillo Jr., contando la versión de su historia, detallando que la pelea duró apenas 30 segundos y solo fue porque se comportaron groseros y agresivos con sus amigos.

Ya se veían tomados, y cuando fueron mis dos amigas modelos al baño, las noté molestas; les pregunté si todo estaba bien y me dijeron que los tipos de al lado las habían interceptado en el baño y les dijeron: ‘Qué onda, ¿cuánto cobran por sus servicios de pu...?, porque nosotros sí les pagamos'", recordó Said.

El cantante aseguró que tras esto el trató de ignorarlo, pero cuando otros dos amigos fueron al baño y los abordaron, él ya no pudo contenerse y fue hacía la mesa de ellos y los confrontó, tras lo que comenzó la pelea.

Pasaron como 15 minutos y mis amigos gays fueron al baño; a fuerza para ir ahí tenías que pasar al lado de esa mesa, y cuando lo hicieron, Karim gritó: ‘¿Qué onda, joto, con tu look de Laureano Brizuela?’ Ellos no lo pelaron y se siguieron al baño, pero de regreso jaló a uno del brazo y le dijo: ‘¿Qué onda, pu..?, te estoy hablando'”, relató.

Levanté a mi sobrina de mis piernas, me fui directo contra Karim y lo golpeé; Raúl me quería pegar y me defendí yo solo contra ellos dos”. Claro, no necesito de nadie más; fue uno contra uno y la riña duró sólo 30 segundos. Los acompañantes corrieron de inmediato, ni siquiera se quedaron, pero sí escuché la entrevista que este chavo dio en televisión y lo que hablaron fue una sarta de mentiras, y te lo digo yo y los videos del lugar, que ya los fui a ver; estoy impactado en lo que dicen, pero ahora lo tienen que demostrar", explicó.