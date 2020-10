¡Sale del aire! Tras traicionar a Televisa, TV Azteca 'despide' a conductor por dura razón

Ciudad de México.- A solo tres semanas de su estreno, en redes circula que TV Azteca habría decidido sacar del aire el programa Don't no lo hagas de Adal Ramones.

El conductor, quien estuvo por 25 años en Televisa y alcanzó el éxito en el icónico programa Otro Rollo junto a Yordi Rosado, se fue al Ajusco en 2018 tras perder su exclusividad, donde le dieron la conducción de La Academia.

El cambio de televisora de Ramones fue un shock para el medio del espectáculo ya que era uno de los personajes más emblemáticos de la empresa de San Ángel. Tras su salida, el presentador le confesó a Adela Micha que le pagaron mucho mejor en el Ajusco.

Apenas el pasado 21 de septiembre, Adal estrenó el programa Don't no lo hagas luego de estar un tiempo alejado de la pantalla, sin embargo, este fue cambiado varias veces de horario ya que no convencía al público.

Finalmente, la cuenta de Twitter @MasFarandulaOf reveló que el programa presuntamente sale del aire, ya que el público no respondió de la manera esperada y Televisa continuó superando su rating.

¡NADIE LO MIRO!#DontNoLoHagas sale del aire en las pantallas de @AztecaUNO, el programa no era malo pero el tiempo fue su peor enemigo, un progama de concursos de 3 horas no funcionan ejemplo #DontNoLoHagas #TeLaJuegas #MiParejaPuede pic.twitter.com/RHwd1blzqj — Más Farándula (@MasFarandulaOf) October 12, 2020

Con 'El Capi' Pérez como la voz en off, el programa de concursos entre familias ofrecía 'jugosos' premios para los ganadores, sin embargo, usuarios aseguraban que el concepto no era interesante, que estaba muy largo y que Adal no encajaba como el conductor de este estilo de producciones.

De momento, TV Azteca no ha confirmado oficialmente si sale del aire de forma inmediata, si esperarán a que termine la temporada (se dijo que ya tenían grabadas 16 emisiones) o si realmente fue cancelado como se reporta, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Usuarios por su parte ya mencionan en los comentarios que saldrá del aire y que prefieren ver programas como Exatlón entre semana y no este tipo de formatos, ya que no les resultan atractivos.

