Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras despido de TV Azteca, Tania Rincón se une al elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de rumores de un despido de Televisa y un supuesto veto en TV Azteca la guapa y querida conductora, Tania Rincón, ha sorprendido al unirse este martes al programa Hoy, lo que promete ser un amuleto para 'hundir' a Venga la Alegría.

Rincón este martes 13 de octubre estará presente en el matutino, pero solo por este día ya que es una invitada especial y le realizarán un baby shower pues ya falta menos para la llegada de su segundo bebé, Amelia.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

Tras esto los millones de espectadores del matutino y fans de al guapa conductora se han deshecho en miles de halagos, señalando que solo porque está ella verán todo el programa, mientras que otros piden que la dejen definitivamente.

Qué hermosa es", "Suban videos plis", "Felicidades, yo esperaba verte en Azteca y te cambiaste a televisa, wow, no puedo verte porque no hay señal para verte", "No me lo perderé", "Hermosa, divina, linda", fueron algunos de los comentarios.