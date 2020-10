¿Televisa la censuró? Violeta Isfel revela por qué borró su polémica foto de Instagram

Ciudad de México.- Hace algunos meses la famosa actriz, Violeta Isfel, causó tremendo revuelo en las redes sociales debido a que compartió una sugerente fotografía en la que derrochaba belleza como nunca antes.

Aunque la instantánea tuvo gran aceptación y miles de Likes, la intérprete de Televisa terminó por eliminarla de su cuenta de Instagram y ahora reveló la verdadera razón.

También lee: Golpe a 'VLA': Tras veto de Televisa y dos divorcios, exconductor de 'Hoy' se une a 'Sale el Sol'

En entrevista con distintos medios, Violeta comentó que esta polémica imagen aún existe y solo se encuentra archivada de su perfil. La actriz de Atrévete a soñar confesó que la tuvo que ocultar porque así se lo pidieron sus jefes.

Resulta que Violeta se encuentra estrenando el proyecto Suena familiar en Nickelodeon y los productores del canal consideran que este tipo de imágenes no son apropiadas para el público de la serie.

También lee: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

No puedo explotar mi parte sexy, no es que no me guste, al contrario. Estoy en una serie en Nickelodeon Latinoamérica", detalló.