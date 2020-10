Tiembla Chapoy: Tras veto de TV Azteca, Atala Sarmiento reaparece en Televisa y confiesa esto

Ciudad de México.- Tras 23 años en TV Azteca, dejar Ventaneando e irse a vivir a España, la conductora Atala Sarmiento reapareció en Televisa y causó furor.

Atala, quien reveló hace unos meses que fue vetada del Ajusco luego de cómo terminaron las cosas con Pati Chapoy, se presentó en el programa de Unicable Montse & Joe, donde hizo fuertes declaraciones.

Atala, sin embargo, no ha regresado a México, pues el programa fue una repetición del 2018 que fue anunciada como nueva. ¿Será que vuelve a Televisa pronto tras el fracaso de Intrusos en 2019?

La presentadora participó en una divertida dinámica de doble sentido, donde habían dos 'pueblos' con nombres de groserías en español como La Chin..., o Kagar. De repente, Yolanda Andrade le hace una pregunta personal sobre su época en Ventaneando.

La gente que no conocías y hablabas de esas personas, ¿de pronto te han reclamado algo o no?".

"Un poco, sí he sentido una vibra curiosa pero es normal. Esto es así. Estuve en un programa durante mucho tiempo en donde nos tocaba hablar de los famosos y hay algunos que tienen cositas guardadas y lo entiendo, pero esas personas no me conocen. Es una buena oportunidad para que me conozcan, no soy agresiva ni irrespetuosa", contestó Atala.

Además, añadió:

Siempre traté de pensar cuando hablábamos algo delicado de alguien conocido, es una persona que también tiene familia y efectos colaterales la información que él mismo está propiciando, que es otro tema. Creo que nunca le falté al respeto a nadie. Tal vez en algún momento me equivoqué con la información, pero bueno, en el programa en el que estuve siempre trató de verificarse la información".

Al ser cuestionada sobre si le gustaría disculparse con alguien específicamente, respondió:

Yo nunca mandé a nadie a la chin... (...) A lo mejor hay compañeros míos que son más filosos", dijo entre risas.

"Pero a tu primer marido sí", le dijo Montserrat Oliver, a lo que Atala respondió: "¡Y al segundo también!".

Cabe mencionar que se desconocen cuáles sean los próximos planes laborales de Atala, pues según ella ha declarado en redes, planearía quedarse a vivir en España y alejada de la televisión por más tiempo.

Usuarios por su parte, expresaron en los comentarios que la quieren ver de vuelta conduciendo y que ojalá volviera a Ventaneando como lo hará 'La Choco' Pérez esta semana, aunque esto sí sería muy poco probable.

