Tiembla 'VLA': Tras despido, conductor traicionaría a Gustavo Adolfo Infante y llegaría a 'Hoy'

Ciudad de México.- Michelle Ruvalcaba, quien hace unas semanas fue despedido de manera inesperada de De Primera Mano de Imagen TV, tendría en mente llegar al matutino más visto de la televisión abierta en México.

En medio de rumores de que llega a Venga la Alegría en TV Azteca o hasta a Estrella TV, el presentador originario de Tamaulipas expresó sus intenciones de integrarse al programa Hoy en Televisa, lo que sería un duro golpe para Gustavo Adolfo Infante, quien es titular del programa de espectáculos al que pertenecía.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

A post shared by Michelle Rubalcava (@michrubalcava) on Sep 14, 2020 at 2:14pm PDT

View this post on Instagram

En una entrevista publicada en TVyNovelas, el presentador confesó que le encantaría trabajar con la conductora Galilea Montijo en el famoso matutino de San Ángel, sin embargo, puso su condición.

Michelle, quien está por cumplir 15 años de carrera en los medios de comunicación, confesó que se siente contento luego de salir de De Primera Mano y que está agradecido con la empresa y con Gustavo.

Podría interesarte: Golpe a 'VLA': Tras veto de Televisa y dos divorcios, exconductor de 'Hoy' se une a 'Sale el Sol'

Además de mencionar que no tuvo ningún problema al salir de la televisora, pese a que algunos rumores apuntan a que habría tenido roces con Infante, comentó que ve todos los programas de contenido de espectáculos y mencionó algunas de las periodistas a las que admira, entre ellas Pati Chapoy, con quien Gustavo tendría una rivalidad desde hace años.

Incluso, confesó que le encantaría tener su propio programa: "Sé que se va a dar. Sé que será en el tiempo de Dios y cuando él lo escoja". Aquí fue cuando confesó que le encantaría trabajar en Hoy:

Si vamos a pedir, vamos a pedir alto. A mí me gustaría trabajar en 'Hoy' con Galilea Montijo; se me hace la más simpática y la más bella que hay en la televisión... Y ya sí se pudiera, con la señora Verónica Castro, me encantaría. También se me hace muy carismático y muy buen conductor Roberto Carlo".