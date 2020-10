Tras comprometerse, ex de Eduardo Videgaray lanza fuerte advertencia a Sofía Rivera: "Me golpeaba"

Ciudad de México.- Después de que se enterara del compromiso de Eduardo Videgaray con la conductora, Sofía Rivera Torres, tras supuestamente recibir un mensaje de él, Rachel Warrington Blair, su exesposa, ha lanzado una fuerte advertencia acusándolo de ser un golpeador.

Hace 26 años Rachel y Eduardo se unieron en matrimonio, uno que duró solo siete años y del cual asegura se arrepiente pues nunca fue cariñoso con ella y además llegó a golpearla en varias ocasiones debido a las drogas y el alcohol que consumía según ella.

Nunca fue cariñoso, pero sí amable; me daba muchos regalos, viajábamos juntos y siempre pagaba todo; pero la verdad, desde el inicio vi diferentes focos rojos, como que de repente se portaba mal frente a sus amigos y eso no me gustaba para nada. Yo en esa época era vegetariana, y cuando íbamos con sus amigos preparaban mariscos, que yo no comía, y como no lo hacía, me ignoraba por completo. Pensé que cambiaría, pero nunca pasó”, contó Warrington.

Relató que ella le pidió matrimonio pues era muy joven y pensaba que las cosas iban a cambiar, motivo por el que nunca lo denunció y se enfocó en salvar su relación, en que fuera más romántico, pero al parecer no funcionó y a lo largo de esos siete años tuvo comportamientos agresivos.

En ese tiempo yo hablaba poco español, y también por eso se sintió con el derecho de tratarme mal; sólo le interesaba la bebida y emborracharse con sus amigos. Yo nunca pude con sus adicciones, a diario se metía muchas drogas, en especial cocaína, y estaba borracho todo el tiempo, el pin... alcohol era su vida. Además, debo decirte que yo también llegué a probar las drogas por él, pero todo quedó hasta ahí, no le quise seguir el juego", recordó.

Los siete años que duramos juntos, fueron un martirio; me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Esteban Arce y El Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína. Yo también llegué a ingerirla; no me obligaba, pero tenía que hacerlo porque si no, no me hacía caso. Siempre le pedí que dejara de meterse eso, pero nunca tuvo interés en recuperarse. Yo abandoné el matrimonio por esa razón, y siempre me echó la culpa, aunque fue de él”, aseguró.

Tras esto señaló que en varias ocasiones le golpeó, incluso específico que en una ocasión le rasgó la cornea, lo que podría haberla hecho perder la vista, es por ello que asegura que su actual pareja debe de abrir los ojos.

“Sí; incluso una vez me rasgó la córnea del ojo, y en el hospital me dijeron que fue una herida severa. Me golpeó estando borracho y drogado, discutíamos por lo mismo y todo terminó en esa agresión; yo era buena esposa, nunca le di motivos. En ese entonces yo era muy joven y pensé que algún día todo iba a cambiar en nuestra relación. Lo peor es que desde que me contactó, volví a remover todos estos sentimientos de tristeza e impotencia del pasado. Ojalá su novia se dé cuenta a tiempo de la clase de hombre que es Eduardo”, concluyó.

Fuente: TV Notas