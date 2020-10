Tras fracasar en 'La Academia', cantante aparece en Televisa y conductor 'le tira la onda' a sus ex

Ciudad de México.- Uno de los exparticipantes de La Academia y quien estuvo como coach de La Voz en TV Azteca, apareció en Televisa donde un conductor le habló de sus ex.

Yahir formó parte de la primera generación de La Academia, en donde no ganó pero su carrera musical comenzó a crecer poco a poco. Uno de los proyectos más destacados en los que estuvo fue en La Voz, aunque mucho señalaron que fue contratado de último momento porque Yuri no habría aceptado.

Te puede interesar: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

En esta ocasión, Yordi Rosado lo invitó a su programa en Televisa para hablar sobre su vida, carrera y claro, del amor. En el momento que comenzaron a hablar de las exnovias que el cantante había tenido, Yordi le confesó que tenían los mismo gustos porque todas sus ex le gustaron a él, por lo que Yahir bromeó diciendo que estaba disponible.

Te voy a decir una cosa muy fuerte que no debería de decir, no me vayas a matar. Tenemos los mismos gustos, todas las mujeres con las que has andado me encantan, te lo digo real. Me preocupan las que lo van a ver".