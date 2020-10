¿Triángulo amoroso? Revelan que la novia de Vicente Fernández Jr. estuvo antes con 'El Potrillo'

Ciudad de México.- A pesar de las críticas y los pésimos comentarios a los que se han visto enfrentados, Mariana González y Vicente Fernández Jr. siguen más enamorados que nunca.

No obstante, ahora se estarían enfrentando a un nuevo problema, pues el periodista, Jorge Carbajal, reveló en su canal de YouTube, que la joven habría estado en un romance con Alejandro Fernández 'El Potrillo', hermano menor de su actual pareja.

Según la versión contada por Carbajal, Mariana se encontró con el cantante en uno de sus conciertos, ahí, él artista habría quedado enamorado de su ahora cuñada por lo que la cortejó.

Sin embargo, habría sido rechazado, debido a que en aquel entonces, Mariana sostenía una relación con otra persona.

¿Por qué crees que no le hizo caso al Potrillo? Fíjense lo que les voy a decir, a ver si no me cortan el pescuezo... porque resulta que Mariana González, esta actual novia de Vicente Fernández Jr, estaba de romance, un romance de muchos años me cuentan... con un hombre muy importante, muy importante de Jalisco". dijo Carbajal.