TV Azteca se hunde: Tras dejar el Ajusco, actriz llega a Televisa y hace pedazos a 'Exatlón'

View this post on Instagram

ud83eudd8bu2728 No se la pierdan a partir de este lunesu203cufe0f #Repost @televisaprensa Medios destacan el estreno de @vencereldesof, el nuevo melodrama que aborda diversos problemas sociales. ud83dudcfaud83cudf03u2063 u2063 ud83duddd3Gran estreno, lunes 12 de octubre, 8:30 p.m., por @Canal_Estrellas.u2063 u2063 #ContinuamosContigo