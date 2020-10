Vadhir Derbez no se queda callado y habla de la ruptura de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Ciudad de México.- El actor, Vadhir Derbez, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, habló de la ruptura entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, al asegurar que se lleva bien con los dos.

En su mensaje, el histrión mencionó que no le gustaba hablar mucho de eso, pues le da gusto que los dos no se hayan peleado y que tomaran la separación de la forma más madura.

No yo la verdad no opino de eso porque al final de cuentas estoy muy contento, que ellos estén contentos con la decisión y me encanta que lo hayan tomado de forma más madura y sana... y los amo a los dos", dijo.