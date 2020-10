¿Y la panza? Joanna Vega-Biestro se muestra en 'Sale el Sol' con colorido atuendo

View this post on Instagram

Cuando te dicen u201cfotou201d ud83eudd2a . u23e9 Dale a la izquierda . ud83dudc57 culpa de @miguelangelimon y @lleraldini . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #neon #boots #momtobe #pregnant #22weekspregnant #purple #color #life #magic #mood #style #fashion #happy #me