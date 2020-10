Ángelo García rompe el silencio y relata los abusos que sufrió al pertenecer a Menudo

Ciudad de México.- El cantante, Ángelo García, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, relato haber sido víctima de abuso, por parte de amistades del mánager del grupo Menudo.

En su relato, 'El Wero' menciona que desde muy pequeño fue víctima de abuso, y fue a sus 14 años la últimas vez que lo sufrió, probablemente durante sus últimos días en la agrupación.

Salí de Menudo tenía 15 años, tardé 12 años en superar todo lo que me había pasado en el grupo... no puedo revelar nombres porque no estoy preparado para que pueda venir", dijo.