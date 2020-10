"Aunque me duele mucho, no regresaré": Zión Moreno anuncia su salida de la serie 'Control Z'

Ciudad de México.- La actriz Zión Moreno, quien interpretó a 'Isabela', un chica transgénero en la serie de Netflix, Control Z, informó en su Instagram que ya no participaría en ella.

En su mensaje, mencionó que se sentía agradecida por lo que había hecho, sin embargo le dijeron que ya no estaría, por lo que les envió a sus excompañeros su mejores deseos.

Podría interesarte: Sin trabajo en Televisa y tras varias cirugías, actriz de TV Azteca vende pasteles para sobrevivir

Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, dijo.