Eduardo Palomo: A 17 años de su trágica muerte, filtran inéditas fotos del galán de Televisa

Hoy, a esta hora, hace 22 anu0303os me convertiste en madre y en la mujer mau0301s feliz del universo. Has sido amiga, companu0303era, hija, guerrera, la razou0301n de mi lucha y la luz de mi camino. Te amo y admiro tanto mi corazoncito, estoy muy orgullosa de ti. Eres un ser sensible, lleno de fuerza y talento. Generosa y especial. Estoy segura que tu vida tocarau0301 muchas vidas y las llenarau0301 de amor y alegriu0301a como lo has hecho con la nuestra. Gracias por escogerme como mamau0301 y por permitirme acompanu0303arte en esta aventura que es la vida. Te amo mi amor! Y que cumplas muchos muchos mau0301s llena del amor y la felicidad que te mereces! Feliz cumpleanu0303os mi amorcito ud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9e