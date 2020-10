¡En la ruina! Tras dejar Televisa por TV Azteca, actor vive un infierno y así lo humilla su ex en vivo

Ciudad de México.- Tras difundirse en la revista TVNotas que Mar Milla tenía amenazado y golpeaba al actor Alejandro Ibarra, e incluso que no ponía atención en el cuidado de sus hijos, es la misma expareja del artista la que ha salido a dar detalles de su relación con él.

Luego de más de 31 años en Televisa, en 2016 el actor perdió su exclusividad con la empresa y en 2018 se fue a TV Azteca. En el mismo año, él y su ahora expareja se vieron envueltos en un fuerte escándalo de infidelidad, pues se dijo que ella tenía un romance con el futbolista francés Jérémy Ménez.

En entrevista con el programa matutino Sale el Sol, Mar dijo:

De la misma forma, Milla confesó que su relación con Ibarra no es del todo buena: "Casi siempre las peleas que hemos tenido son porque me empieza a provocar, entonces, yo tampoco soy una mujer que se queda callada".

Al ser cuestionada sobre si el actor la ha corrido de su casa, Mar dijo:

A él le da lo mismo, si me voy aquí o a donde sea, que yo me puedo llevar a mis hijos a donde quiera y que él no se mete… Sí me ha dicho, pero me voy yo y me tengo que llevar a mis hijos, o sea, no nada más a mí, nos corre a tres".