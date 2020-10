En medio de su crisis, Ricardo Hill revela que esta famosa actriz lo ayuda

Ciudad de México.- El actor y comediante mexicano, Ricardo Hill, se tomó el tiempo de explicar su sentir con respecto a la situación por la que atraviesa actualmente, tanto el ámbito laboral como en el personal y de salud.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, el exintérprete de Televisa no descartó la posibilidad de encontrar el amor en estos tiempos, aunque aseguró que no recurría al uso de aplicaciones de citas.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y tras varias cirugías, actriz de TV Azteca vende pasteles para sobrevivir

Ya son muchos meses de abstinencia. Ahorita no tengo la manera, estoy aquí encerrado, salgo nada más a hacer lo de mi trabajo, pero voy a ver, ya que acabe esto de la pandemia", contó el histrión.

Por otro lado, el artista mencionó que está a punto de dejar la casa en la que vive, ya que no se encuentra en la posibilidad de pagar la renta, además, dijo que recibió la ayuda de Carmen Salinas en este aspecto.

Lee también: "Largo a TV apesta": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, Tania Rincón llega a 'Hoy' y la destrozan

La mayoría que me ha ayudado a pagar la última renta son gente de Facebook, no son amigos ni conocidos, los únicos conocidos son mi hermana y ahorita me mandó Carmelita Salinas y María Prado", explicó.