Mara Patricia Castañeda narra los momentos de angustia que vivió tras un accidente en su departamento

View this post on Instagram

Gracias infinitas por su valentiu0301a y rapidez para evitar una explosiou0301n @bomberos.cdmx @policia_cdmx @proteccioncivil_cdmx @gn_mexico_ por su ayuda a @paramedicos_motorizados_cdmx #911cdmx y nuestro au0301ngel #SergioSanchez de Seguridad por salvar la vida de todos los vecinos de Millet. Dios los bendiga!!! @_toxquiyanett_ #fresa @figurinx Gracias!!!