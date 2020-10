Meghan Markle rompe el silencio sobre su decisión de dejar la Corona: "Pude quitarme el miedo"

Reino Unido.- Durante una entrevista online por parte de la revista Fortune la polémica Meghan Markle finalmente rompió el silencio respecto a su decisión de dejar la Corona el pasado mes de enero de este 2020, señalando que entendió que debía ser ella misma y dejar de sentir miedo al que dirán.

A veces tomar la mejor decisión para ti y tu familia podría no ser la más popular. Cuando realmente sabes quién eres y sabes cuáles son tus valores y vives de acuerdo con la verdad, entonces creo que puedes quitarte el miedo", dijo Markle.

La duquesa de Sussex se habría referido a su deseo de que su hijo, Archie, no tenga títulos reales y pueda vivir su vida lo "más normal posible", sin tantos protocolos y sin miedo o cadenas que le impidan enfrentar nuevos retos y atreverse a hacer algo diferente a lo que le han destinado hacer.

De igual manera la esposa del Príncipe Harry dejó en claro que no se arrepiente de su elección y ahora ha visto más claro que nunca que su "fe es grande que el miedo".

Si vives sabiendo la verdad, sin importar lo que digan, podrás irte a dormir con la conciencia tranquila. La mayoría de la gente le tiene miedo a lo desconocido, pero a veces es necesario arriesgarse”, ha dicho.

Finalmente recalcó que tuvo muchas limitaciones como miembro 'senior' de la familia real y que no recibió un trato equitativo a los demás, algo que le hizo ver que también era importante y no debería ser silenciada por nada ni por nadie y al haber encontrado la manera de alzar esa voz y usarla con responsabilidad no perdería la oportunidad de hacerla.

Creo que hay una oportunidad increíble para que todos reconozcan que su voz es importante y y creo que cuando no tienes posibilidad de hacerlo es cuando más cuenta te das de lo necesario que es, así que, independientemente de mi experiencia en los últimos años en comparación con la experiencia de cualquier otra persona, no puedes dar por sentada la capacidad que tienes como mujer para poder ser escuchada y ahora, con las redes sociales, hacer que esa voz sea escuchada por un público más grande es una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero también una responsabilidad”, señaló Markle.

Fuente: Hola