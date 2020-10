Montserrat Oliver responde a Niurka tras ser destrozada y tachada de sumisa: "Le mando besos"

Ciudad de México.- Montserrat Oliver responde a los mensajes en su contra por parte de Niurka Marcos, luego del polémico pleito que protagonizaron en su programa de televisión.

Pese a que la cubana estalló en contra de Oliver y no dudó en atacarla, la conductora del programa Montse & Joe optó por ser cordial e incluso hacerle promoción a sus cubrebocas.

No me gustan que hablen cosas que no son, nunca me ha gustado, pero siempre he respetado cada ser humano y las maneras que tiene de ser y de crear los personajes que son y por eso la respeto, la quiero y compren sus tapabocas porque están buenísimos con sus frases...”, explicó.