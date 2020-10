Romina, la guapa hija de Niurka, causa furor en redes al ser captada mientras hace esto

View this post on Instagram

Y LA MORENA PIDE Mu00c1S ud83eudd0e u2022 u2022 u2022 ud83dudc47ud83cudffd u2022 u2022 u2022 Crecu00ed rodeada de cuerpos esbeltos, con piernas delgadas y abdomen plano, realmente llegue a creer que ese era el cuerpo perfecto. El cuerpo que necesitaba tener para poder ser actriz o cantante. No me habu00eda dado cuenta del nivel de presiu00f3n que la sociedad (la televisiu00f3n, las revistas) habu00eda impuesto en mi, hasta ahora. El amor propio es un camino de todos los du00edas, como en la vida misma a veces estas arriba y otras abajo, pero lo importante siempre es ser consciente de que TENGAS EL CUERPO QUE TENGAS, con el tamau00f1o y la forma que sea, ESTA BIEN. Esta bien tener muslos y caderas grandes, tener CELULITIS y ESTRu00cdAS, tener lonjas en la panza y brazos aguados. Esta bien, E S T A B I E N u2728