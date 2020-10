Sin trabajo en Televisa y tras varias cirugías, actriz de TV Azteca vende pasteles para sobrevivir

Ciudad de México.- Lupita Sandoval, quien empezó su exitosa carrera en Televisa y luego se fue a TV Azteca, está enfrentando un complicado panorama económico ante la falta de empleo, por lo que recurrió a vender algunas cosas.

La actriz ha tenido una vida difícil. Hace años, cayó en una fuerte depresión por ser considerada siempre "la gordita". En entrevista con Venga la Alegría hace unas semanas, expresó que no pudo demostrar más su talento al principio de su carrera por ser discriminada.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Tras 30 años en Televisa, querido conductor de 'Hoy' pierde su exclusividad

La comediante se fue de México y trabajó limpiando casas antes de empezar en la actuación. Se casó con Fred Roldán y posteriormente se divorció tras tener a dos hijos. Luego de tres cirugías en la rodilla hace unos meses, se ha dedicado de lleno a hacer lo que puede para generar ingresos.

A post shared by Lupita Sandoval (@lupitasandovalactriz) on Apr 29, 2020 at 6:21pm PDT

View this post on Instagram

Desde siempre ha sido una persona sumamente trabajadora y ahora que sus finanzas resultaron afectadas ante la falta de trabajo y la pandemia, decidió vender pasteles, cubrebocas y pulseras con la ayuda de sus dos hijos.

A post shared by Lupita Sandoval (@lupitasandovalactriz) on Apr 14, 2020 at 6:29pm PDT

View this post on Instagram

En entrevista con TVNotas, la actriz confesó que pesar de que se encontraba participando en la obra de teatro Los huevos de mi madre, el proyecto tuvo que detenerse por la pandemia. Aunque ya algunos teatros han empezado a abrir, no han podido retomar funciones que aseguren el 30 por ciento del público.

Incluso Lupita, también manifestó que está muy alerta para cuidar su salud y acaba de vacunarse contra la influenza, pues no quiere correr riesgos.

Podría interesarte: Tras comprometerse, ex de Eduardo Videgaray lanza fuerte advertencia a Sofía Rivera: "Me golpeaba”

Al ser cuestionada sobre sus ahorros y cómo iba en ese aspecto, declaró:

Con mis ahorros, ahí si te puedo decir con toda tranquilidad, que no soy rica, pero soy muy ahorrativa. Entonces tengo siempre la precaución de no tener deudas, que yo diga las tarjetas de crédito me están comiendo, debo mi casa; no, nada de eso. Soy de que si tengo compro, si no, no".