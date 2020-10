Tras dejar TV Azteca y fracasar en Televisa, conductora es exhibida con Pati Chapoy por esto

Ciudad de México.- Atala Sarmiento sorprendió al asistir al programa de Yolandra Andrade y Montserrat Oliver y hacer revelaciones sobre la vez que asistió al programa Hoy.

Atala Sarmiento fue parte de TV Azteca en la emisión de Ventaneando junto a Pati Chapoy, pero después se cambió a Televisa en un programa llamado Intrusos que más tarde fracasó.

Te puede interesar: Sin trabajo en Televisa y tras varias cirugías, actriz de TV Azteca vende pasteles para sobrevivir

Un día asistió como invitada al foto del programa Hoy, momento que causó controversia porque señalaron que las conductoras se econdieron y no quisieron hablar con ella, por lo que Atala reveló.

Verdad, no vi mala caras en Hoy, verdad, no vi acaras malas porque no las vi, pero los chavos a todo dar".