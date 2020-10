Tras muerte de su padre y fuerte deuda, Grettell Valdez está de luto tras otra trágica pérdida

View this post on Instagram

@grettellv lamento la muerte de su amiga la socialite #PilinaGonzalez esposa Del productor #AlexGarcia e hija de uno de Los socios originales fundadores de #grupoModelo Se sabe que falleciu00f3 en #LosAngeles donde radicaba. Le sobreviven su esposo y sus 4 hijas. #qepd