Tras 'pleito' en 'Exatlón' de Ana Lago y Carmelita contra Zudikey y Pato Araujo, las redes estallan

Ciudad de México.- Exatlón: Titanes vs Héroes se encuentra envuelto en una nueva controversia y esta vez se trata del varios deportistas del equipo rojo.

En el capítulo de la emisión de TV Azteca dio mucho de qué hablar tras exponerse un posible conflicto entre los participantes del equipo de 'Titanes' tras perder la fortaleza contra los 'Héroes'.

Carmelita confesó frente a todos que cierta actitud de algunos de sus compañeros no le gustó porque no apoyaron cuando ella pasó para irse al relevo, por lo que Zudikey de inmediato dijo que ella y Pato Araujo vieron que no había sido la más certera pero que no era personal. Sin embargo, Zudy recalcó que ha visto a Ana y Correa hacer caras y eso no está bien.

Ana Lago por su parte mencionó que ella ha visto cosas que no le han gustado, que no ha dicho nada por el equipo, pero que en muchas cosas ella no estaba de acuerdo y que sería bueno que todos se juntaran para hablar de las cosas, Mau de inmedito dijo que si era algo de dos, se arreglara entre esas personas y no metieran al resto.

En redes sociales las opiniones se divieron porque muchos mencionaron que Carmelita estaba exagerando y hasta lloró, otros que Ana sí estaba más certera. Algunos internautas mencionaron que Zudikey y Pato Araujo parecían solo estar de luna de miel y que estaban por su lado.

Fuente: Exatlón México