Tras ser víctima de la delincuencia, Aylín Mujica es reemplazada por Andrea Escalona en el 'Cuarentenorio'

Ciudad de México.- Luego del gran éxito que ha tenido El Cuarentenorio Cómico, en donde estaba Aylín Mujica, quien tuvo que salir tras asegurar que sufrió un secuestro express, por lo que dejó en duda su permanencia.

Ante esto, la producción de la puesta en escena menciona que ha decidido llamar a Andrea Escalona para que de vida a 'Doña Inés', pues ella anteriormente hacía ese personaje.

Fue la misma Andrea quien contó al portal de espectáculos TV Notas que está muy contenta de poder estar de regreso, al asegurar que aprendió mucho durante su pasada estancia.

Me llamó Alejandro Gou, que es de mis productores favoritos y además de mis mejores amigos, me dijo que si podía entrar al quite. Me propuso aventarme el reto y no pude negarme", dijo.