Tras trágica muerte de familiar, actriz de 'El Señor de los Cielos' y su esposo contraen Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Sabrina Seara informó mediante sus redes sociales que ella y su esposo, el galán de novelas Daniel Elbittar, habían dado positivo a coronavirus.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la pareja de actores explicó que desde hace unos días comenzaron a tener síntomas leves por lo que acudieron a realizarse la prueba y así comprobaron que tenían Covid-19.

A solo unos meses de que la actriz de El señor de los Cielos y Daniel sufrieran la muerte del padre del actor, quien falleció a causa de cáncer, ahora se enfrentan a este nuevo reto.

Tengo dos días sintiéndome mal, Daniel también y hoy decidimos responsablemente hacernos la prueba del coronavirus. Primero se la hizo Daniel, a Dani le salió positivo. Obviamente me alerté, me asusté y fui a hacerme la prueba, que también me salió positivo", comentó Seara.