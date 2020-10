Tras 'veto' de Televisa, polémico conductor confirma regreso a 'Hoy' y hace temblar a 'VLA'

Ciudad de México.- El polémico conductor, Diego Di Marco, mediante sus historias de Instagram ha confirmado que tras una ausencia del programa Hoy por un supuesto veto en Televisa que regresara al matutino producido por Magda Rodríguez haciendo temblar a Venga la Alegría.

Di Marco hace un par de meses salió del matutino, después de que fuera despedido de El Heraldo, pero no por problemas con producción ya que aseguró que Magda no lo había despedido y aún tenía un lugar dentro del matutino, aunque desde el mes de septiembre no había aparecido.

Tras esta breve desaparición el conductor ahora ha compartido a través de sus historias de Instagram un video junto a Rodríguez y su hermana Andrea Rodríguez, donde asegura que están planeando cosas nuevas para el famoso matutino.

Hasta el momento no se sabe cuando se volverá a ver dentro de la emisión, pero con esto es un hecho que muy pronto lo veremos conduciendo una sección, la cual sin duda será una de las más vistas.

Fuente: Instagram @magdaproducer