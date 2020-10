¿A quien besaría? William Valdés presenta lesión en los labios y explica que le pasó

Ciudad de México.- La guapo conductor de Venga la Alegría, William Valdés, ha sorprendido ha sus fans luego de por fin regresar de nueva cuenta al programa matutino, pues anteriormente dio cobertura al exitoso reality show de TV Azteca, Exatlón México.

No obstante, en las recientes emisiones del programa, han notado pequeños cambios en la imagen del famoso, según algunos de sus fans, el joven cubano presenta una leve lesión en el labio inferior.

Ante esto, muchas de sus admiradoras, a través de redes sociales, le han preguntado al famoso sobre dicha marca y si es que tendría una novia o algún romance, que lo había mordido.

Pero, para sacar de dudas a todo el mundo, William aprovechó para grabar unas historias de Instagram, donde dio respuesta a lo que pasaba.

Mucha gente me ha preguntado que si que me pasó en el labio, que si '¿me lo mordieron?', '¿quién me lo mordió?', llegué aquí a México y aquí hace un poco más de frio, entonces mis labios se empezaron a secar", contó Valdés.