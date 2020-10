Adiós 'Sale el Sol': Devastado y entre lágrimas, Roberto Carlo se despide tras 4 años al aire

Ciudad de México.- Luego de casi cuatro años en Sale el Sol, el conductor Roberto Carlo se despidió al aire del matutino de Imagen TV, al que llegó en mayo del 2017.

Carlo, quien antes formaba parte de las filas de Televisa, fue notificado de su despido hace unas semanas y este jueves 15 de octubre se despidió del público al aire.

La primera en hablar fue la conductora Luz María Zetina, quien hizo el anuncio oficial.

Luego de asegurar que era muy difícil despedirse de él, Roberto tomó la palabra y dijo:

Es un día claroscuro, una montaña rusa de emociones. Esta ha sido una familia maravillosa que me ha acompañado durante cuatro años, sobre todo ustedes que me dieron la oportunidad. Con el paso de los meses me cobijaron y hoy quiero decir gracias. Este dueño termina aquí en 'Sale el Sol' e Imagen TV por lo pronto".