¿Adiós Televisa? Carlos Rivera se sincera y habla de nuevo proyecto que lo "emociona"

Ciudad de México.- El guapo y querido cantante, Carlos Rivera, se ha confesado en una exclusiva para Hoy, donde ha hablado del nuevo proyecto que tiene entre manos lejos de las instalaciones de Televisa, el cual lo ha emocionado mucho pues es para él una muestra de amor y apoyo de parte de sus fans.

Rivera será el conductor estelar de los Latin Grammy junto a Roselyn Sánchez, algo que para él ha sido un gran honor, pues es una manera en la que ve que sigue permaneciendo vigente en el medio y que el público lo apoya.

Es una invitación que me llena de alegría, porque obviamente es un año que ha sido complicado para todos, pero también me entusiasma mucho los premios de este año que van a ser totalmente distinto a lo que se han venido haciendo los últimos años, a mi me honra que me tomen en cuenta, que me hayan elegido

De igual manera se refirió a sus 15 años de carrera agradeciendo el éxito que ha alcanzado gracias al apoyo del público, al igual que expresó gratitud a Televisa por las oportunidades que les ha dado, como el estar en ¿Quién es la Máscara?, señalando que no podía creer lo lejos que ha llegado.

Me la paso súper bien, es un gran show además, es espectacular lo que están haciendo Televisa, Miguel Ángel Fox, es el quinto proyecto que hago con ellos, esa es otra cosa que yo agradezco mucho porque al final las oportunidades llegan, pero también viene cómo tú las tomas", finalizó.

Fuente: YouTube @Hoy