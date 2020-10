Conoce a la novia de Doris del Moral, excompetidora de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- En medio de su etapa en la primera temporada de Exatlón México, la patinadora tabasqueña, Doris del Moral Rosique, conquistó a los televidentes por el desempeño que tuvo en el equipo de Contendientes.

Por otro lado, a lo largo de esa edición del reality show de TV Azteca, los espectadores comenzaron a indagar en la vida personal de la deportista y descubrieron que mantenía una relación amorosa desde hace años.

Viridiana Pulido es la novia de la destacada atleta y, aunque muchos señalaron que fue víctima de censura en dicho programa por su romance, Doris respondió a esta polémica en una entrevista para La Afición.

No sé por qué dicen que me censuraron si siempre hablé de mi relación, de mi pareja, no sentí ningún tipo de censura. Nunca me pidieron que no hablara de ella", comentó la patinadora.