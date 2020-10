Curvy hace 'babear' a todo TV Azteca al aparecer de esta vibrante forma con irresistible 'outfit'

View this post on Instagram

u2728Puedes verte glamourosa y ser talla grande,extra, plus y mu00e1s. eso estu00e1 en tu actitud y esta marca @colettecurve nos entiende bien por eso tienen CURVYDESCUENTO u2728. Este tipo de vestidos me encantan por versu00e1tiles., puedes utilizarlo asu00ed o totalmente abierto como kimono, con suu00e9ter encima y parece falda hay mil formas. Recuerda que los accesorios y tacones son lo que lo modificaru00e1n dependiendo el look que quieres crear si mu00e1s arreglado mu00e1s casualito etc. #curvyzelma #curvylovers #beautybeyondsize #curves #ootd #ootdfashion