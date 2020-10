En radiante vestido blanco, Joanna Vega-Biestro deleita los pasillos de 'Sale el Sol'

View this post on Instagram

No esperes du00edas malos para poder darte cuenta de lo bonito que son el resto ud83cudf1f . u23e9 Dale a la izquierda 1, 2 u00f3 3? . ud83dudc57 @andracalemoda . ud83dudcf8 @miguelangelimon . . #momtobe #22weekspregnant #blackandwhite #ootd #lookoftheday #instapic #instacool #style #fashion #mood #smile #happy #me