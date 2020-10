Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para este 15 de octubre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este jueves 15 de octubre de 2020.

Aries

Su amor puede sorprenderle de manera muy agradable. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Tauro

No mezcle a la familia con el amor. Está en el término medio, ni le sobra ni le falta dinero. Buen día para llevar adelante una iniciativa laboral provechosa. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Géminis

Gana la confianza de la persona que le interesa. Momento ideal para realizar inversiones. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Hoy deberá prestar atención a su estómago.

Te podría interesar: Sin trabajo en Televisa y tras varias cirugías, actriz de TV Azteca vende pasteles para sobrevivir

Cáncer

Recuerde a su pareja que con el diálogo se llega a todas partes. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Tensiones en el trabajo, frene sus impulsos. Excelente estado físico.

Leo

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Buen día para enviar el currículum. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Virgo

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Sea más cauto y prudente con el dinero. En el trabajo, encontrará colaboración si es sincero. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Libra

Su pareja percibe que no hay sinceridad entre los dos. Prepare un plan para sus inversiones. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Buen humor y plena forma física.

Escorpio

La melancolía le hace añorar el pasado, sea práctico. Le van a saldar una deuda pendiente. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Sagitario

Los progresos en la nueva relación son lentos. No debe satisfacer las necesidades económicas de otros. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. No tiene un aspecto demasiado saludable, cuídese.

Capricornio

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Sea más racional a la hora de hacer la compra. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Vigile esos dolores de cabeza.

Lee también: Se comen viva a Thalía tras subir una nueva imagen a Instagram: "¿Por qué no se retira?"

Acuario

Interpreta mal a su pareja y se imagina cosas que no son. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Procure caminar siempre que pueda.

Piscis

Oportunidad de mejorar su vida privada. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Jornada en la que gozará de paz y armonía interior.

Fuente: El Correo