"Estoy muy enfermo": Tras desaparecer de la TV, actor se despide de fans con desgarrador mensaje

Ciudad de México.- El famoso actor Giovanni Suárez, recordado por su participación en Pasión de Gavilanes, dejó impactados a sus seguidores de redes sociales pues hace algunas horas comunicó que se había contagiado de coronavirus y que estaba a punto de entrar a terapia intensiva.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el intérprete de 'Benito' en el mencionado melodrama rogó a sus colegas, amigos y admiradores que hagan una cadena de oración y pidan por su salud.

También lee: Tras "comer cucarachas" ante falta de trabajo en Televisa y TV Azteca, actor hará esto para sobrevivir

Muy consternado y conectado a un respirador artificial, el excompañero de la actriz Danna García, quien también tuvo Covid-19, comentó:

Estoy muy enfermo… di positivo para Covid-19. En estos momentos me van a meter en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y voy a quedar incomunicado. Yo se los pido por favor a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración para que el Señor me saque de esta", dijo con dificultades para hablar.