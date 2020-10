"Fosfo, fosfo": Lanzan piñata de Samuel García y Mariana Rodríguez y les 'llueven' burlas

Reynosa, Tamaulipas.- La Piñatería Ramírez, proveniente de Reynosa, Tamaulipas, famosa por hacer replicas de personajes en tendencia, ahora sorprendió a muchos al hacer su versión de Samuel García y Mariana Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la tienda de artículos para fiesta compartió imágenes de su creación a imagen del senador y la influencer.

Para toda ocasión... fosfo fosfo", escribió la tienda en la publicación.

Dichas piñatas nacieron luego de que la pareja se hiciera viral, todo por un video donde el político de la bancada por Movimiento Ciudadano nombrara los municipios que visitaría.

Para toda ocacion ...fosfo fosfo...ud83dude4cud83cudf82ud83dude18 Y esta cara la piu00f1ata y el pastel?..Fosfo fosfoCreditos Pastel Greta Wilcox.Piu00f1ata.tio piu00f1ata ud83dude0e Posted by Piu00f1ateria Ramirez on Wednesday, October 14, 2020

Santiago, Allende, Montemorelos y cerramos en Teran... ¿cómo la ves, bebecini?", comentó García.

No obstante, Mariana no le prestó atención a su marido o simplemente lo ignoró, pues no respondió a la pregunta y mejor presumió sus zapatos deportivos.

Tras esto, las burlas comenzaron en Internet, pues miles de usuarios rieron por las incoherencias de la famosa, a pesar de todo, la joven señaló estar despreocupada por las críticas.

La mayoría de las veces sacan de contexto lo que queremos decir, hacer o trasmitir, así que no nos queda más que muchas veces reírnos”, dijo Mariana.

Con información de: Excélsior