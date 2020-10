Geraldine Bazán, harta de rumores habla sobre su relación con José Ron: "Coincidimos"

Ciudad de México.- Tras ser vistos juntos en un club de playa se comenzó a rumorear una relación amorosa entre Geraldine Bazán y José Ron, por lo que harta de las habladurías la actriz en una exclusiva para el programa Hoy habló al respecto desmintiendo dicha situación.

Nombra ya, pobre José y yo también, nada que ver, la verdad es que somos amigos, me cae rebien y todo, solo coincidimos, yo estaba con mis hijas, coincidimos en un club de playa, estaba con otros, pero claro hay que inventar lo que sea, yo nada más me río, ya que", expresó Bazán.

Tras esto aseguró que estaba "muy bien" y "muy feliz" estando totalmente soltera y dedicada a sus hijos, confesando que fue una broma para los reporteros y el público sus historias en Instagram con el hijo Sherlyn en las que dice que quiere otro bebé.

Es que ¿sabes qué?, puse 'ya se me antojo otro' y al siguiente historie 'jajaja no es cierto, no se crean'. Me gusta jugar con ustedes, porque ya sabía que esto iba a pasar y a la gente también les gusta el chisme y así, entonces está divertido también", aseguró.