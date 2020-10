"Hay que ir al doctor": Pedro Sola revela la cruel reacción de su madre al descubrir sus preferencias

Ciudad de México.- Pedro Sola, uno de los conductores más queridos de Ventaneando, ha revelado cual fue la cruel reacción de su madre cuando finalmente descubrió sus preferencias hacia los hombres y la manera en la que su abuela lo defendió.

Sola relató que su madre cuándo él tenía alrededor de 14 o 15 años de edad le cuestionó sobre sus preferencias debido a su manera de ser, tras lo que él se animó a confesarle finalmente que no le gustabas las mujeres.

Mi mamá me preguntó sobre cuando tenía 14 años, en relación con mi forma de ser, le dije que era gay y entonces me dijo: 'No te gustan las mujeres', le dije que no", relató Pedro.