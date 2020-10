¡Idénticas! Eugenio Derbez presume el parecido entre Aitana y su madre: "Volvió a nacer"

Ciudad de México.- La familia Derbez siempre ha llamado mucho la atención debido a que cada hijo que Eugenio tiene, todos son demasiado parecidos a él, no importa quién sea la madre. Sin embargo, después de que el actor compartiera un corto video mostrando lo parecidas que son Aitana y su madre, Silvia, las redes enloquecieron.

Los fieles seguidores del también productor, quedaron tan impactados ante la similitud entre Silvia y Aitana que no dudaron ni un segundo en que fueran parientes; y, a pesar de que no se les pudo ver conviviendo juntas, es notorio que la abuela de la pequeña de Alessandra Rolsaldo, no solo sacó la belleza de su madre sino también la de su abuela.

¡¡Volvió a nacer la Sra. Silvia!!".

Igualita sin duda alguna".

A la ma... está igualita".

Hermosa Aitana, y si que se parece a su abuela".

Hermosas, no cabe duda que la sangre de los Derbez es fuerte. Hermosa Aitana".

Previamente, los internautas son quienes habían destacado el parecido entre las dos Derbez, y aunque también se le relaciona a Aitana con Aislinn, los fans de la familia están de acuerdo en que también la pequeña tiene cierto 'aire' a Kendall Jenner.

