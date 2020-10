"La abuelita del 'Titanic'": Paul Stanley y Shanik Berman recrean escena y los 'devoran' vivos

Ciudad de México.- Tras recrear épica escena del Titanic, los conductores del programa Hoy, Shanik Berman y Paul Stanley, han sido 'devorados' vivos pues asegurando que no daban gracia y que ella era demasiado mayor para ser la protagonista.

Después de que Berman dejara al descubierto su collar de corazón azul, idéntico al del filme, ella se puso en pie y junto a Stanley recrearon la escena donde 'Jack' y 'Rose' están en la punta del barco, extendiendo sus brazos disfrutando del viento.

Tal recreación causó un gran revuelo entre sus miles de espectadores, de entre los cuales unos cuantos 'destrozaron' a los conductores por su divertida manera de hacerlo mientras que Galilea Montijo canta My Heart Will Go On de Celin Dion.

La abuelita del Titanic", "Pura mie...", "Ya ni dan gracia estos", "Las dos son unas abuelas rencauchadas. Tienen más cirugías", "Ya no tienen gracia", "Jajajajaja", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Instagram @programahoy