"Lista para críticas": Actriz de 'El Señor de los Cielos' toma fuerte decisión e impacta a fans

Ciudad de México.- Hoy en día, el medio del espectáculo y el entretenimiento ha conseguido cambiar poco a poco, pues cada vez se ha vuelto más normal ver a artistas en pro de una imagen más natural.

Bajo este concepto de aceptación personal, la famosa, Carmen Aub, reveló una importante noticia, pues a través de una transmisión en vivo de Instagram, avisó, que procederá a quitarse sus implantes de seno.

Según la contó la actriz de El Señor de los Cielos, decidió hacer esto por su bien, por su salud y para tener paz consigo misma.

Hace 10 años me puse implantes de seno, de lo cual no me arrepiento, me encantaron, me dieron mucha seguridad, mucho más por el medio en el que yo me envuelvo", comenzó Carmen.