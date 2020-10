Luis Ernesto Franco confiesa que se ha dado otra oportunidad en el amor tras terminar con Marimar Vega

Ciudad de México.- El actor Luis Ernesto Franco, mediante una entrevista confesó que se ha tomado un tiempo con el fin de olvidar el final de su matrimonio Marimar Vega.

En su relato, el histrión mencionó que estos días han sido de reflexión, para ver hacia su pasado y darse cuenta en las cosas que hizo mal en sus pasadas relaciones.

He tenido personas muy importantes en mi vida, relaciones que me han enseñado muchísimo. Con todas ellas quedé en muy buenos términos. No podría decir que son mis almas gemelas, porque seguiríamos juntos”, dijo. “Al final siempre estamos en crecimiento, y yo creo que cuando estás en pareja, y uno de los dos empieza a crecer en un rumbo diferente de como empezaron, terminan separándose”, agregó.