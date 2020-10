¡No es 'El Chino'!: Conductor de 'VLA' 'traiciona' a Roger y en vivo exhibe quien es la 'mujer de su vida'

Ciudad de México.- 'El Capi' Pérez, el querido conductor de TV Azteca, en pleno programa en vivo de Venga la Alegría ha 'traicionado' a su compañero Roger González al exhibir quién es 'la mujer de su vida', negando así que sea 'El Chino'.

El querido conductor en su papel de 'Margarita McKenzie' ha bromeado respecto a la edad de González, quién ha causado gran furor sobre que luce cómo si tuviera 20 cuando en realidad tiene alrededor de 40 año, por lo que Paco de Miguel en su papel de 'Letty Mondragón' también hablo al respecto.

Nos pones nerviosas, es que éramos fans de Zapping Dime", dijo 'Margarita'. "Y luego ver qué no ha cambiado nada, me chupo, me chupo juventud", agregó 'Letty'.