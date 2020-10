"Nos decepcionó mucho": Lolita Cortés estalla en contra de la ANDA por no ayudarla tras ser operada

Ciudad de México.- La actriz, Lolita Cortés, arremetió en contra de la ANDA, por no apoyarla cuando necesitaba la operación de lumbares y cervicales, pues asegura que le pidieron que esperara, a lo que ella no pudo hacer.

Recuerdo que me dolió en el alma que dijeran 'aguanta' y se lo comenté después al doctor, que me hubieran dicho esto. Todavía me fui a dar clases a Saltillo, tuve que grabar algunas cosas y como dijo el doctor, regresé con un dolor mayor, la pierna derecha no la podía estirar, estaba encorvada, parecía yo el Jorobado de Notre Dame”, dijo.

Según datos de Cortés ella tenía tres años con ese mal, pues no tenía fuerza en sus extremidades, por lo que el médico le comentó que procurara dedicarse a otra cosa.

La situación ante el aislamiento social empeoró su condición y fue a dar a la sala de de un hospital, en donde se le hicieron diversos estudios y se determinó que debería ser operada.

Fue la crisis sanitaria lo que provocó que todo empeorara, por lo que terminó en la sala de urgencias, donde le dijeron que era necesaria una intervención, algo a lo que ella debía acceder, pues era peligroso.

Nos decepcionó mucho, entiendo perfectamente lo que estamos viviendo mundialmente, entiendo sus prioridades que hay que cuidar, lo entendí, además, nuestra asociación está pasando por un momento difícil, nos han ayudado muchísimo en todo, no tengo una queja, pero creo que no eran las palabras indicadas, 'tú todavía aguantas', me dolió mucho. No estoy enojada, no voy a exigir, lo entiendo, pero algo que quiero que quede claro, la Asociación siempre nos ha ayudado y en este caso el hospital me dio todo su apoyo, administrativa y económicamente”, aseguró.